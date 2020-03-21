В Украине резко подорожал один из основных продуктов

В Украине на фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически воловину больше, чем было неделю назад.

Об этом говорится в сообщении портала EastFruit. Там отмечают, что сейчас поставки картофеля из хозяйств ведутся нерегулярно. По этой же причине несколько сократилось поступление импортной продукции из Беларуси и РФ.

Цены на продукты в Украине

"На сегодняшний день цены на картофель сформировались в диапазоне 8-10 грн/кг ($0,10-0,13/кг), что в среднем на 43% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – говорится в сообщении.

Эксперты портала объясняют: фермеры взвинтили цены, пользуясь тем, что у оптовых компаний и розничных сетей сильно сократились запасы, а поставки из западных областей Украины по-прежнему усложнены.

Что будет с ценами дальше

Оптовики надеются, что с возобновлением поставок из западных областей страны цена снизится до прежнего уровня. А вот фермеры рассчитывают и дальше продавать по новым ценам. Более того, некоторые производители хотят и дальше поднимать цены на картофель. По их словам, запасы качественного картофеля в западных регионах страны также заканчиваются, поэтому спрос на него будет расти – вместе с ценами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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