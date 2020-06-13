В Украине резко подорожает бензин: аналитик озвучил цену

В Украине цены на бензин в ближайшую неделю могут подняться в цене на одну гривню. Уже через неделю А-95 может достичь в цене 23 грн за литр, а цена на дизель составит 22,50 грн.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "Рост цен на нефть и далее будет толкать цены на бензин и дизель вверх. Таким образом, в потенциале бензин и дизель еще могут прибавить в цене одну гривну. К следующей неделе мы можем вырасти в цене до 23 гривен за литр 95 бензина и 22,50 в цене дизеля. Автогаз дорожает вслед за нефтью, но потенциал дальнейшего роста себя уже исчерпал", – рассказывает Пархоменко.

АЗС, защитная маска

За неделю цены на бензин в среднем выросли на 50 копеек, растут цены неравномерно и в основном дорожает топливо на крупных сетях АЗС. Средняя цена на автогаз выросла на 50 копеек, до 11.80.

"Цены на мировых рынках продолжают свой рост. Уже сейчас цены на нефть достигли мартовских отметок и торгуются на прежних ценах. Учитывая это, мы понимаем, что отскок в ценах на бензин неминуемый. Только увидим его мы с небольшой задержкой длиной в несколько недель", – говорит аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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