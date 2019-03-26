В Украине резко подорожает автогаз: озвучены причины

В Украине автомобильный газ в ближайшие две недели может подорожать на 50-70 копеек за литр.

"Дополнительное давление на цены окажет плановый ремонт (с 2 по 12 апреля) Белорусского газоперерабатывающего завода. Импорт с этого завода в среднем составляет 12-13 тысяч тонн в месяц", – заявил эксперт рынка нефтепродуктов Александр Киримов в комментарии UBR.

При этом автогаз в Украине за последний месяц стремительно подорожал до 12 гривен за литр. Еще в феврале топливо продавалось в среднем по 10,45 гривни за литр.

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"На фоне сезонного роста потребления (примерно +12% в марте по сравнению с февралем) сокращение импорта привело к дефициту. Первую половину марта рынок "проедал" переходящий запас февраля. А во второй половине запас иссяк и цены выстрелили на фоне потенциального ограничения предложения", – резюмировал Киримов.

"Экономическая правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже к концу лета стоимость бензина может вырасти до 31 грн/л. Причин для этого несколько: нефть будет дорожать, а гривня по отношению к евро и доллару подешевеет

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