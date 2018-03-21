В Украине резко подорожает аренда квартир: сколько придется платить

Уже через несколько месяцев во всех крупных городах Украины подорожает аренда недвижимости. Для Киева и областных центров рост может составить 10%-15%.

Как рассказали "Обозревателю" в Ассоциации экспертов недвижимости, на повышение цен повлияют стабилизация экономической ситуации, рост зарплат и окончание отопительного сезона. "В тех экономических условиях, которые есть сейчас, ожидается рост цен на аренду в пределах 10%-15%. У нас так исторически сложилось, что подорожание откладывают на лето", - рассказывает руководитель аналитического комитета ассоциации Эдуард Бразас.

Активнее всего рост цен будет наблюдаться в августе, однако по окончанию отопительного сезона часть арендодателей также могут пересмотреть стоимость аренды своей недвижимости. Как говорят эксперты, цены на аренду очень редко повышают во время отопительного сезона из-за высокой стоимости тепла. Поэтому за сезон аккумулируется "отложенное подорожание".

Если прогноз Ассоциации экспертов недвижимости подтвердится, то квартира стоимостью 6 тыс. грн подорожает для арендатора до 6,9 тыс. грн.

Ранее "Обозреватель" писал о том, что в Украине хотят ввести новые правила аренды жилья.