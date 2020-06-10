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10 июня • обновлено в 09:36
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В Украине резко подорожает абонплата на газ: сколько теперь заплатит семья

1.2т
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В Украине в июле резко повысят размер абонентской платы за газ. В результате украинцам, зависимо от объемов потребления, придется платить на 20-30 грн больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, все украинцы обязаны ежемесячно вносить абонплату на газ, размер которой не зависит ни от цены на само голубое топливо, ни от объемов потребления. Даже если "Нафтогаз" устроит акцию и будет бесплатно отдавать свой товар, а вы решите отказаться от использования голубого топлива, внести абонплату все равно придется.

В Украине резко подорожает абонплата на газ: сколько теперь заплатит семья

В июле абонентскую плату увеличат почти на 24%.Ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива вы потратили.

К примеру, если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы газ
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