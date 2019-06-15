В Украине резко подешевел доллар: сколько стоит валюта

В Украине курс доллара 15 июня составил 26,42 грн/$. За семь дней американская валюта подешевела на 37 коп./$.

Об этом говорится в данных о справочном размере валют НБУ. Справочный курс евро опустился ниже психологической отметки - до 29,82 грн/евро. Фунт стерлингов продается за 33,52 грн.

14 июня средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,61 грн/$, при этом уже 15 июня банковский курс составил около 26,27 грн/$.

Курс валют

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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