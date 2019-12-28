В Украине резко подешевел бензин: сколько будет стоить топливо

В Украине падают цены на бензин. Процесс начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменами, занимающимися АЗС, и призвал их снизить цены.

Что с бензином сейчас и будет ли снижаться цена и дальше - в материале OBOZREVATEL.

Главное:

На встрече Зеленский призвал нефтетрейдеров снизить цены на бензин, урезав скидки;

Уже на следующее утро топливо подешевело почти на гривню;

Эксперты считают, что падение цены продолжится, но будет несущественным.

Что говорил Зеленский

23 декабря президент и представители правительства встретились с бизнесменами, работающими на топливном рынке. Там Зеленский предложил следующую схему: уменьшить скидки по программам лояльности, но вместе с тем снизить и цены. Причиной для этого он назвал укрепление курса гривни.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а (вывести сниженную цену. – Ред.) на табло", – заявил Зеленский.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, это должно усилить конкуренцию на рынке, да и вообще такие скидки не свойственны большинству европейских рынков.

В ответ предприниматели потребовали разобраться с нелегальными АЗС, которых якобы 25% от всего рынка. Зеленский пообещал провести совещание по этой теме в начале января.

Встреча Владимира Зеленского с нефтетрейдерами president.gov.ua

Как отреагировал рынок

Уже на следующий день цены начали падать. За ночь средняя цена на бензин А-95 упала на 57 копеек, а за пару дней – еще на 30. Сейчас она держится на уровне 27,32 гривень и может продолжить падать. Также за этот период на 89 копеек подешевел А-92, а дизельное топливо на 86 копеек.

Судя по всему, это пока не предел. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на своей Facebook-странице рассказал о том, какие требования Зеленский озвучил на встрече – цена, по мнению президента, должна опустится до отметки в 1,1 доллар за литр, как было в декабре прошлого года.

"Логика следующая: столько стоил бензин в декабре прошлого года, значит, цена должна быть такой и сейчас... Цена нефти была в прошлом декабре – $58/барр., сегодня $67. Рост на почти на 15,6%. Курс доллара – 27,5, сегодня 23,3 (падение на 15,2%). Наши расчеты показывают, если и говорить о 25,6 грн/л, то скорее как о средней, а не о предельной цене. Cегодня (по состоянию на 23 декабря. – Ред.) средняя цена 28,3 грн/л", – написал Куюн.

Динамика цен на топливо в Украине Консалтинговая группа А-95

Падение продолжается, но медленнее

Также Сергей Куюн в комментарии ObozTV спрогнозировал, что до конца года средняя цена по всем сегментам упадет примерно на 1,5 гривни за литр (с учетом падения с 23 на 24 декабря).

"Рынок задержался с этим понижением. Потому что потенциал есть для снижения цен. Я думаю, до Нового года еще на 50 копеек или гривню", – спрогнозировал Куюн.

Следовательно, к концу года, по его прогнозам, средняя цена по Украине составит примерно:

А-92 - 25,10 грн/л;

А-95 - 26,12 грн/л;

ДТ - 26,59 грн/л.

По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, предпосылки к снижению цен на АЗС были и действия Зеленского он не квалифицирует как вмешательство в дела рынка. Однако, эксперт считает, что продолжения падения цены ждать не стоит.

"Укрепление курса за последний период создало предпосылки для снижения цены на нефтепродукты. Курс поднялся, нефть подорожала на 6%. Объективный потенциал снижения уже исчерпан. Если курс вернется на параметры прошлой недели, то в январе еще можно ожидать снижение. Если не вернется, то дальнейшего снижения не будет", – поделился с OBOZREVATEL мнением эксперт.

И если проследить динамику снижения цены, то можно заметить, что скорее всего, основное падение уже произошло и сейчас цена плавно опускается. Кроме того, доллар внезапно подорожал, что может как замедлить, так и вовсе прекратить снижение цены на топливо.

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