В Украине резко подешевеет доллар: аналитик назвал новую цену

В Украине курс доллара до 15 июня подешевеет с 26,8 до 26,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5/26,8 грн", – прогнозирует эксперт.

С 30 мая курс доллара вырос с 26,68 грн до 26,93 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,915/26,950 до 26,675/26,705 (-0,9%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,2% до 1,1%, что свидетельствует о постепенной стабилизации на рынке наличной валюты.

Курс доллара

Укрепление гривни усилилось после решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Решение не снижать ставку связано с тем, что в апреле и мае потребительская инфляция превышала прогноз Нацбанка, и в этих условиях надо сохранить финансовую стабильность. Данное решение позволит сохранить высокий спрос нерезидентов на ОВГЗ, и это упрочнит позиции гривны на ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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