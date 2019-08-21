В Украине резко изменится тариф на газ: сколько заплатим

В Украине осенью из-за роста спроса на европейском рынке вырастут тарифы на газ. Подорожание по разным оценкам может составить 10-15%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

Отключение газа Пушкинская

НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Стоит отметить, что в Украине стоимость газа в первую очередь влияет на тарифы на тепло и горячую воду. Там есть четкая зависимость – 60-70% в структурах стоимости указанных коммунальных услуг занимает голубое топливо. Соответственно, если газ дорожает, растут цены и на отопление, горячую воду, а если дешевеет – наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

После этого компания Wexler Group, которая является одним из крупнейших поставщиков топлива, сообщила, что из-за санкций отказалась от импорта дизеля из России. "Дополнительное спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", – говорят в компании.

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