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26 марта • обновлено в 13:37
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В Украине резко изменится курс доллара: аналитики озвучили два сценария на апрель

2.2т
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В апреле в Украине продолжится дефицит наличного доллара, а гривня имеет все шансы как для укрепления, так и для резкого падения. Аналитики поясняют: благодаря обвалу цен на нефтепродукты на мировых рынках и теплой зиме за импорт газа придется платить в разы меньше, с другой стороны – обвалились и доходы бизнеса внутри страны.

О двух сценариях развития ситуации на валютном рынке и о том, как это повлияет на простых украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Два сценария развития ситуации

Позитивный – гривня укрепится до 27-27,5 грн/$ (по состоянию на 26 марта справочный курс составил 27,9 грн/$). Такой прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

Почему гривня может укрепиться:

  • торговый баланс (разница между тем, сколько купили и сколько продали за границу) выравнивается, так как меньше приходится платить за импортный газ, а цены на металлургию и продукцию сельского хозяйства остаются на достаточно высоком уровне;

  • у спекулянтов просто не осталось денег, чтобы тратить "лишние" гривни на покупку валюты;

  • Нацбанк за несколько недель уже выкупил гривню почти на 2 млрд долларов в эквиваленте.

При этом урезание бюджета страны и увеличение дефицита в 4 раза до 202 млрд грн (предложил Кабмин) существенно на ситуацию не повлияет, уверен Паращий. "Гривня в апреле будет укрепляться. Торговый баланс очень хороший. Энергоресурсов будем импортировать значительно меньше, цены на них меньше. Соответственно, по торговле будем тратить меньше, а зарабатывать будем больше. Металлургия ожила, и цены на сельхозпродукцию достаточно неплохие. Есть риски все это вывозить", – рассказал аналитик.

Курс доллара

Курс доллара

Негативный – доллар подорожает до 30 грн/$. Такой сценарий возможен при условии, что цены на украинское сырье на мировых рынках будут снижаться, договоренностей с МВФ не будет и иностранцы начнут активно избавляться от украинских ценных бумаг, поясняет аналитик Владимир Мазуренко.

Почему может подорожать доллар:

  • ситуация в экономике остается плачевной, карантин продлили и половина всех предприятий остается закрытой;

  • падения цен на нефть и замедление мировой экономики приводит к снижению цен на продукцию металлургии, которую экспортирует Украина.

"Пандемия уже ударила по мировой экономике, остановила работу целых сфер. Рассчитывать на то, что движение гривни в сторону девальвации будет развернуто как минимум во время карантина, не стоит. Думаю, что по итогам года можем получить курс в 30 грн/$, тогда эта отметка должна быть преодолена уже в следующем месяце", – рассказывает аналитик.

Наличного доллара в Украине не хватает, а без МВФ не обойтись

Из-за запрета на авиасообщение наличного доллара в стране просто не хватает. Часть банков уже перестали продавать валюту в кассах – только онлайн. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила: проблема покамест остается, однако ее уже в ближайшее время могут решить.

Но куда более важная проблема – возвращать старые кредиты без новых не получится. Сейчас Украина ждет поддержки от международных партнеров. С МВФ вроде как почти договорились (осталось принять два закона).

"Мы ведем переговоры уже по нескольким направлениям на постоянной основе. Говорим о том, чтобы ускорить получение новой программы расширенного финансирования, о которой мы договаривались еще в прошлом году. Украина практически выполнила свои обязательства. Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", – заявил глава НБУ Яков Смолий. Речь идет о $5,5 млрд.

Есть и другие программы (выделяют на борьбу с коронавирусом), но там покамест нет информации ни по суммам, ни по срокам. Также в НБУ надеяться получить кредиты и финансовую помощь от Всемирного банка, Европейской комиссии.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
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