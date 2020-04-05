В Украине резко изменился курс доллара: Нацбанк показал новую цену

Справочный курс доллара в Украине, устанавливаемый Нацбанком, с 3 по 6 апреля снизился на 22 коп. до 27,37 грн/$.

Об этом говорится в опубликованных данных регулятора. Укрепление гривни происходит на фоне падения спроса на валюту среди населения и новостей о скорем подписании меморандума о сотрудничестве с МВФ.

До этого подорожание было вызвано целым рядом факторов:

спрос на иностранную валюту вырос в середине марта как на розничном, так и на межбанковском рынках;

рост спроса на иностранную валюту со стороны банков было, среди прочего, обусловлено активизацией сделок клиентов на условиях "форвард";

благодаря снижению ажиотажного спроса в конце марта - начале апреля обменный курс гривны к доллару США укреплялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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