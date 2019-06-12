В Украине резко изменился курс доллара: аналитик назвал новую цену

В Украине курс доллара 12 июня опустился к отметке в 26,3 грн/$, при этом 5 июня американская валюта продавалась за 27,2 грн/$. Уже в ближайшие дни гривня может укрепиться до 26-26,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. "Кратковременные факторы, которые привели к девальвации гривни, на данный момент окончательно себя изжили. Можно говорить о том, что рост поддался коррекции и тенденция на укрепление все еще остается актуальной", – пояснил эксперт.

Курс доллара

По оценкам аналитика, до 20 июня американская валюта может приблизиться к диапазону около 26 грн/$. С одной стороны, ближе к середине месяца традиционно наступает период "сильной" гривни, с другой – негативные новости о якобы прекращении миссии МВФ и дефолте уже себя исчерпали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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