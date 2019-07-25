В Украине назрела ЧС из-за газа: проблема внезапно разрешилась

В Украине временно решили проблему дефицита газа — "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" договорились о поставке объема, которого хватит на 2 месяца работы газотранспортной системы.

Речь идет о 440 млн кубометров голубого топлива для оператора ГТС — "Укртрансгаза" — общей стоимостью 2,96 млрд грн. Об этом сказано на сайте компании. При этом предусмотрена отсрочка платежа до 29 февраля 2020 года.

Газ предназначен для покрытия производственно-технологических потерь (ПТП) в газовых магистралях, которые возникают при его транспортировке. Как ожидается, соответствующий договор между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" будет подписан в конце июля.

"Таким образом удастся временно решить чрезвычайную ситуацию, поскольку этого объема газа хватит расчетно на 2 месяца штатной работы ГТС. В июле "Укртрансгаз" дважды приглашал поставщиков принять участие в закупках топливного газа по переговорной процедуре. Приглашение было отправлено более 200 трейдерам. Однако только "Нафтогаз" согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа", — сказано в сообщении.

Договорились о срочной поставке газа Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств.

Ранее компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины.

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