В Украине рекордно снизился государственный долг

Государственный долг Украины в 2019 году опустился ниже 50% ВВП. Это произошло впервые с 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook. "Главная победа 2019 года в долговой политике – соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных границах", – сказали в министерстве.

Там считают, что это стало возможным благодаря "успешному воплощению Минфином Среднесрочной стратегии управления государственным долгом".

Каким был госдолг Украины (данные Минфина):

2014 – 60% ВВП;

2015 – 67% ВВП;

2016 – 69% ВВП;

2017 – 61% ВВП;

2018 – 52,3% ВВП.

Госдолг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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