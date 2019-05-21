В Украине разрешили строить небоскребы: что изменится

В Украине увеличили максимальную высоту торговых центров, офисных зданий и других нежилых помещений. Если раньше максимум был на уровне 100 метров, по новым правилам – 150 метров.

Об этом на своей странице Facebook сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. "150 м – новая максимальная высота, по которой можно будет строить высотные общественные здания. Изменение содержится в проекте нового ГСН "Высотные здания и комплексы", который уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время", – пояснил представитель ведомства.

Новые ГСН Facebook

Кроме этого:

введут возможность проектировать высотные комплексы;

установят требования по жесткости конструкций для проектирования каркасов высотных зданий;

установят требования к минимальной толщине перекрытия зданий;

Новый ГСН разработан ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства", отмечает Парцхаладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2018 года вступили в силу обновленные государственные строительные нормы, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Кроме того, в Государственные строительные нормы (ГСН) внесены изменения, которые предусматривают возможность строить парковки на крышах общественных зданий.

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