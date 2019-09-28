В Украине разрешат продажу земли: министр рассказал, кому помогут и кто заработает

В Украине от введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных паев якобы выиграют все украинцы. При этом новый закон предусматривает не только снятие моратория, но и введение ограничений для покупателей.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр экономразвития Тимофей Милованов, сообщает "Сегодня". "Кто будет иметь выгоду? Выгоду, в первую очередь, будут иметь украинцы. И это правда. Украинцы будут иметь выгоду потому, что мы запустим экономику. Но мы ее запустим таким образом, чтобы люди создали свои бизнесы и было больше собственников своего бизнеса", – отметил Милованов.

Поддерживать при этом будут тех, кто работает на земле площадью до 500 га. Крупные же агрохолдинги, которые владеют тысячами гектариев, поддержку от государства по словам минимтра не получат.

Главные новшества:

Отмена моратория. Чтобы человек мог стать собственником.

Предохранитель по концентрации собственности

Регистрация цен продажи земли. "Чтобы мы знали, по какой цене, публично, в реестре, каждый может узнать, по какой цене руководство громады и кому продает. Если вы этого не увидите или вам не понравится, то пожалуйста, выбирайте других людей, открывайте на них уголовные дела", – сказал Милованов.

Список покупателей. "На самом деле закон должен называться не рынок земли, а про детенизацию рынка земли и восстановление исторической справедливости", – говорит министр.

Как сообщал ОBOZREVATEL, постоянный представитель МВФ заявлял, что Украина должна запустить рынок земли до начала 2018 года. Позже эту рекомендацию "заморозили".

Рынок земли в Украине запустят в октябре 2020 года. Кабинет министров уже подал законопроект в Верховную Раду

После открытия рынка земли в Украине, чтобы не допустить злоупотреблений, госорганы будут проверять граждан и компании, которые захотят приобрести участки.

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