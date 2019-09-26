В Украине разрешат продажу земли: что получит каждый и смогут ли покупать иностранцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную Раду законопроект о снятии моратория на продажу (оборот) сельскохозяйственной земли. Одни боятся, что вся земля попадет в руки нескольких холдингов, другие же жалуются – экономика недополучает миллиарды из-за запрета.

О том, как в Украине будет работать рынок земли, кто сможет покупать паи и с какими рисками можем столкнуться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

закон о рынке земли введет ограничение на максимальное владение на уровне 200 тыс. га;

иностранцы не смогут покупать землю;

ответы на самые важные вопросы: будут ли кредиты для фермеров, когда примут и какие есть риски.

Кому и сколько продадут

"Мораторий на землю вредит. Это инструмент, который обворовывает каждый день", – заявил премьер Алексей Гончарук, отчитываясь о разработанном документе. И хотя это всего лишь один документ из целого пакета, в нем правительство ответило на главные вопросы.

Во-первых, обозначило, кто может покупать землю.

Такое право предоставили украинским гражданам, территориальным общинам, украинским юрлицам, государству. Правда, в самом законе сказано, что паи могут покупать "юридические лица, созданные по украинскому законодательству". Остается под вопросом: если компания открыта в Украине, но конечный собственник – иностранная фирма или офшор, получит ли она право покупать землю?

Рынок земли в Украине

Иностранцам также может достаться украинская земля, но только по наследству. И вступая в права, они обязуются в течение года продать пай.

Все договора аренды, которые заключены до вступления закона в силу, останутся действительными. Также арендатор получит преимущество: первый сможет претендовать на покупку земли, если ее собственник примет решение продавать. Как именно будет регулироваться этот вопрос – парламентарии определят уже в следующем законопроекте.

Во-вторых, Кабмин смог установить сроки и ввел антимонопольные ограничения.

О последних, по информации OBOZREVATEL, ходило много споров. В законе сказано, что нельзя купить больше 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны. В общем получается больше 200 тыс. га. А это площадь нескольких украинских городов. Например, площадь Киева – 84,7 тыс. га.

Рынок земли планируют открыть уже в октябре 2020-го. До этого момента правительство должно как минимум навести порядок в Земельном кадастре. И якобы именно поэтому и уволят действующих руководителей ведомства. Характеризуя то, как чиновники управляют сейчас, премьер-министр использовал слова и словосочетания "трэш", "прогнившая система", "работают коррупционеры".

"То, что сейчас там происходит, – это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного Земельного кадастра", – заявил Гончарук на своем брифинге 25 октября.

Что еще стоит знать о законопроекте:

ограничения по максимальной площади земли "в одних руках" будут принимать с учетом связанных лиц – то есть других подконтрольных компаний и партнеров;

если окажется, что максимальное ограничение нарушено – землю могут забрать ;

если у украинца есть право до конца жизни пользоваться землей коммунальной или государственной собственности, он получит право ее выкупить без торгов и по оценочной стоимости.

Правда, в самом документе не определен целый ряд важных моментов. Например, как будут проводить проверку, кому принадлежит украинская компания. Так, если она оформлена на другую украинскую компанию, которая в свою очередь принадлежит офшорке – будут ли это прослеживать.

Но куда более важный вопрос, без которого покупать землю смогут только агрохолдинги – дешевые и длинные кредиты для фермеров. Сами они хотят, чтобы такие кредиты выдавали под залог земли и без поручителей, рассказывает аграрий Александр Когт.

"Если ты берешь кредит на миллион гривен и тебе нужен поручитель – попробуй найди того, кто поручится на такую сумму. Если заем на технику, то он должен выдаваться под залог техники. Если же на оросительную систему, то под ее залог", – поясняет он.

Алексей Гончарук озвучил задачу: условия кредитования для украинских фермеров должны быть такими же, как и для иностранцев, которые могли бы приехать в Украину и купить актив, если бы им продавали. Стоит отметить, что в ЕС кредитная ставка может колебаться около нескольких процентов, а в Украине – около 30%.

Самые острые вопросы и мнение сторон

Как сказано выше, вопросов по теме открытого рынка земли очень много. Есть как откровенные мифы, так и сложные политические и экономические вещи. Собрав все воедино, можно примерно определить, какие нюансы больше всего волнуют украинцев:

Купят ли землю иностранцы?

200 тыс. га – это много или мало?

Будут ли льготы для фермеров и как государство позаботится не только о крупном бизнесе, но и о рядовых украинцах?

Все эти вопросы OBOZREVATEL адресовал тем, от кого и зависит принятие решений. Заместитель главы фракции “Слуга народа”, член комитета по вопросам аграрной политики Дмитрий Соломчук поясняет: когда земля станет активом для украинцев, ее эффективность возрастет.

“По нашим подсчетам, из-за отсутствия рынка земли крестьянин ежегодно недополучает по аренде около 18 тысяч гривен. Это те деньги, которые могли бы обеспечить многим крестьянам достойную старость, а семьям – жизнь”, – уверяет политик.

Сейчас же ситуация с землей, несмотря на официальный мораторий, также остается неопределенной.

“С момента начала его действия, почти 1 миллион гектаров земли через теневые схемы фактически продали олигархам. Рынок существует, просто доступ к нему имеют избранные, а фактические владельцы получают за нее копейки. Мы хотим это исправить. Ограничения установлены относительные, в процентах по области и Украине, что станет эффективным для предотвращения монополизации во владении землей”, – уверен Соломчук.

Его коллега по фракции, глава Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий рассказал, что в президентской команде уже разработали механизм “доступных кредитов” для фермеров, который будет оформлен в виде законопроекта.

“Сейчас он пройдет согласование с министерством финансов, а затем уже нашу внутрипартийную дискуссию. Суть такова, что в следующем году дотации будут выдаваться исключительно на компенсацию процентных ставок на покупку земли”, – заявил нардеп.

При этом глава аграрной ассоциации подчеркнул, что внутри фракции еще идут дискуссии об объемах земли, которая может быть продана конкретной компании. Сейчас это 200 тыс. га, но в будущем цифра, возможно, вырастет.

Дмитрий Соломчук же дополняет – для малых фермеров создана программа поддержки дешевых кредитов, конкретно для покупки земельного участка, оборудования или трактора.

“Программа заработает с 2020 года. Мы закладываем в бюджет на 2020 год 4,4 милрд грн для компенсации банковских процентов на покупку земли. Средств хватит, так как рынок должен открыться только с 1 октября 2020 года.

Снятие моратория наконец дает гражданам право в полной мере пользоваться своей землей. Мы передаем землю в ОТГ, общинам. Украинцы должны распоряжаться своей собственностью, а не народные депутаты или Кабмин”, – подытожил нардеп.

Есть у идеи правительства и ярые противники. Резко против законопроекта выступила партия “Батьківщина”. Лидер политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко уверяет, что землю при таком раскладе попросту скупят иностранцы. По ее словам, под продажу попадает примерно 70% всей земли.

“Вам будут рассказывать, что землю продадут отечественным компаниям и украинцам, но это сокрытие правды и реальности. За законопроектом, который зарегистрировали по поручению Владимира Зеленского, землю можно продать гражданам Украины, в том числе и тем, кто имеет двойное гражданство, то есть паспорта других стран.

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Юридические лица, созданные по законодательству Украины, могут быть покупателями земли. Но мы все знаем, что за законом в Украине может быть зарегистрировано отечественное предприятие, где 99% собственности будет принадлежать иностранцам. Этот закон о том, что 42 млн га земли может быть продано, в том числе и иностранцам“, – заявила она во время пресс-конференции 26 сентября.

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий заявил, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров.

"Кроме того, будет постоянный мониторинг собственников земли. Если программное обеспечение, которое по всем реестрам будет проверять покупателя, не покажет красный свет для подозрительного покупателя, то мониторинг этот вопрос должен снять. Если в рамках мониторинга станет известно, что россиянин или российская компания стали владельцем украинской земли, участок конфискуют", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По словам же народных избранников из президентской фракции, закон о рынке земли будет принят в 2020 году. С политической точки зрения у данной идеи много рисков и, вероятно, решение примут лишь силами фракции СН в парламенте. Не исключены в этой связи и митинги, а также акции протеста, которые уже проходят в городах Украины.

Зачем нужен рынок земли

Десятая часть всего мирового чернозема – в Украине. Он занимает львиную долю всей территории страны. При этом за право им пользоваться платят копейки. Наряду с Таджикистаном, Северной Кореей, Кубой и Венесуэлой, легального рынка земли у нас нет. Вместо этого работают теневые схемы. Агрохолдинги берут паи в аренду аж на 49 лет и по мизерным ценам. К примеру, в Польше, где характеристики земли хуже, за аренду в год платят около $250, а в Украине – на уровне $50 за гектар.

Рынок земли pixabay.com

В Украине работают более 90 сельскохозяйственных предприятий, при этом почти треть всех земель сосредоточена в руках крупных агрохолдингов, говорится в исследовании УКАБ. Глава ассоциации фермеров Иван Томич, который еще в 1996 году одним из первых выступил с идеей запустить аренду, рассказывает OBOZREVATEL: выбора у простых селян, кому сдавать землю, нет. Если в конкретном регионе работает всего один агрохолдинг, который уже взял в аренду соседние участки, согласиться можно будет только на одно предложение. Конкуренции нет.

Однако само создание рыночных условий ситуацию кардинально не изменит. Главное – инвестиции. Причем ресурсом могут стать как вливания извне, так и дешевые и доступные кредиты для фермеров. Еще куда более важная проблема, о которой придется думать властям – как стимулировать предприятия перерабатывать сырье и продавать готовый продукт, а не просто экспортировать зерно.

Готовая продукция стоит в разы дороже, также для ее производства необходимо создавать рабочие места, осваивать новые технологии, привлекать высококвалифицированные кадры. Все это позволяет развивать экономику.

Как посчитал Тарас Высоцкий "по самым скромным оценкам, введение свободного оборота земель создаст прирост к ВВП от 1 до 4% уже в первый год действия реформы - а это в среднем 71 млрд грн".

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