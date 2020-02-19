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19 февраля • обновлено в 13:57
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В Украине распространяют фальшивые доллары: как не попасться на удочку

3.3т
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В Украине распространяют фальшивые доллары, которые практически ничем не отличаются от настоящих. Определить такие банкноты можно только с помощью профессионального оборудования.

О фальшивых купюрах номиналом в 100 долларов OBOZREVATEL сообщили читатели, которые стали жертвами фальшивомонетчиков. "Доллары передали мне, чтобы разменять. У меня была сразу крупная сумма. Я пересчитала все деньги на машинке, она якобы должна определять фальшивки и сигнализировать. Все прошло нормально. А когда отправила с этой суммой водителя в обменник, оказалось, что там есть фальшивка", – рассказывает бухгалтер одного из крупных предприятий.

Фальшивые доллары

Фальшивые доллары

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В Украине распространяют фальшивки: как узнать настоящие деньги

Купюра внешне действительно практически не отличается от настоящей. На глаз, даже просмотрев купюры против света, заметить ненастоящую банкноту сложно. Даже опытный бухгалтер, который постоянно имеет дело с деньгами, не смогла сразу определить фальшивые деньги.

Фальшивые 100 долларов

Фальшивые 100 долларов

Откуда появилась купюра – не известно. Она могла передаваться из рук в руки долгое время.

Как не получить фальшивку:

  • обменивать деньги только в банках и обменниках с лицензией;

  • не принимать оплату в долларах (по закону это запрещено);

  • просматривать купюры против света, проверять наличие водяных знаков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка уже разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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Теги
фальшивомонетчики бумажные деньги
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