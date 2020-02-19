В Украине распространяют фальшивые доллары: как не попасться на удочку

В Украине распространяют фальшивые доллары, которые практически ничем не отличаются от настоящих. Определить такие банкноты можно только с помощью профессионального оборудования.

О фальшивых купюрах номиналом в 100 долларов OBOZREVATEL сообщили читатели, которые стали жертвами фальшивомонетчиков. "Доллары передали мне, чтобы разменять. У меня была сразу крупная сумма. Я пересчитала все деньги на машинке, она якобы должна определять фальшивки и сигнализировать. Все прошло нормально. А когда отправила с этой суммой водителя в обменник, оказалось, что там есть фальшивка", – рассказывает бухгалтер одного из крупных предприятий.

Фальшивые доллары

Купюра внешне действительно практически не отличается от настоящей. На глаз, даже просмотрев купюры против света, заметить ненастоящую банкноту сложно. Даже опытный бухгалтер, который постоянно имеет дело с деньгами, не смогла сразу определить фальшивые деньги.

Фальшивые 100 долларов

Откуда появилась купюра – не известно. Она могла передаваться из рук в руки долгое время.

Как не получить фальшивку:

обменивать деньги только в банках и обменниках с лицензией;

не принимать оплату в долларах (по закону это запрещено);

просматривать купюры против света, проверять наличие водяных знаков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка уже разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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