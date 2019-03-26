В Украине раскрыли мошенническую схему с "бесплатными" штрих-кодами

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству экономического развития и торговли пересмотреть нормы положения о штриховом кодировании товаров, приведя его в соответствие с реальностью.
В частности, оказалось, что бесплатное получение свидетельства о присвоении номера префикса и номера GS1 стоит субъектам хозяйствования денег – в виде уплаты членских взносов за вступление в ассоциацию, которая выдает такие свидетельства, говорится на сайте АМКУ.
Префикс GS1 представляет собой первые две-три цифры в штрих-коде, а остальные формируют уникальный для каждого отдельного товара идентификационный номер, необходимый для "виртуального отображения" товаров в электронных системах. В Украине такие штрих-коды выдает ассоциация товарной нумерации "ДжиЭс1 Украина".
Антимонопольный комитет выяснил, что для получения штрихового кода членам ассоциации необходимо после подачи заявки оплатить членский взнос. При этом для вступления в "ДжиЭс1 Украина" необходимо также оплатить вступительный и годовые членские взносы.
АМКУ
В свою очередь ассоциация сообщила, что действует как неприбыльная организация и "единственным источником обеспечения ее деятельности являются членские взносы, расчетные размеры которых были установлены еще в 1990-х годах и с тех пор не увеличивались".
Однако в АМКУ заявили, что обязательная скрытая платная маркировка товаров штрих-кодами формирует дополнительные барьеры для вхождения новых предприятий на рынок.
Поэтому Антимонопольный комитет и порекомендовал МЭРТ разработать, согласовать и внести изменения в положение о штриховом кодировании товаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Апелляционный хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Антимонопольного комитета в деле по злоупотреблению монопольным положением компании-дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".
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