В Украине проверят всех льготников и пенсионеров: что будет с нарушителями

В Украине проводят активную проверку всех получателей соцпомощи. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который разрешил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года как не получает деньги от государства.

О том, какая информация попадает в руки чиновников, откуда ее берут и как используют – читайте в материале OBOZREVATEL.

После верификации некоторые льготы могут пересмотреть

Министр соцполитики Марина Лазебная несколько дней назад объяснила: проверка покажет, какие программы работают неэффективно и, возможно, их нужно будет пересмотреть.

"Пока не буду конкретизировать, но есть определенные программы, которые создавались с хорошими намерениями и для положительного эффекта, но на самом деле время показало, что там есть манипулирования", – пояснила Лазебная.

Украинцы скрывают реальный доход, специально разводятся, получают часть зарплаты в конвертах и даже фальсифицируют документы, чтобы получить "лишнюю" выплату. В прошлом году "Слуги народа" приняли специальный закон, который создал новые правила проверки.

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Теперь все украинцы проходят три этапа верификации.

Первый – до того, как получить выплату. Органы социальной защиты должны собрать необходимые документы, а также проверить их на достоверность. Некоторые нарушения найти достаточно легко. Например, если украинец купил автомобиль стоимостью больше 50 тыс. грн, а потом скрыл это в своей декларации и попытался оформить субсидию, чиновники из реестра увидят такую покупку и сразу же откажут в выплате.

Второй – текущая верификация. Она проводится во время того, как человек получает помощь. Если в процессе всплывет факт о том, что украинец нарушил условия предоставления помощи и утаил эту информацию, деньги сразу же перестанут выплачивать.

При текущей верификации:

проводятся систематические проверки информации о реципиентах, получающих государственные выплаты;

находят несоответствия в источниках информации;

анализируют данные, полученные с помощью информационно-аналитической платформы.

Третий – ретроспективная верификация. Еще три года после того, как человек перестал получать деньги от государства, его могут и будут проверять.

Юрист Александр Плахотник поясняет OBOZREVATEL: информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

"Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, соответствует и духу закона, и даже элементарной логике", – говорит Плахотник.

Какую информацию могут получить:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклов и других транспортных средств;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда

таможенного оформления ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписок из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Что будет с теми, кто нарушил

Выплату могут либо просто перестать выплачивать, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.

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Стоит учитывать, что деньги на субсидии – налоги всех украинцев. Каждый год из бюджета страны тратят миллиарды гривен на компенсацию коммунальных скидок. В этом году эта сумма перевалила за 70 млрд. Этих средств хватило бы на строительство нескольких тысяч километров дорог. Учитывая, что около 40% украинцев часть зарплаты получает "в конверте" и далеко не каждый работодатель официально трудоустраивает сотрудников, официально субсидии могут оформлять даже те украинцы, которые не нуждаются в помощи от государства.

До тех пор, пока в Украине львиная доля экономики остается в тени, реальные доходы населения остаются в тайне, а нарушений избежать не удастся.