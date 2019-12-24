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24 декабря • обновлено в 16:24
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/ Рынки и компании

Уступки для самозанятых: Милованов сказал, для кого изменят налоги

1.7т
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Весной 2020 года Министерство экономики в рамках большой налоговой реформы собирается снова взяться за физлиц-предпринимателей.

Об этом сказал министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина". По его словам, у правительства еще нет единой концепции, но сам он выступает за максимальное упрощение по трем позициям.

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Что предложил для ФЛП Милованов:

  • Минимально задевать самозанятых.

"Я не понимаю зачем им вообще регистрироваться, я бы хотел, чтобы они просто декларировали, сколько они заработали", – сказал министр.

  • Крупные компании не должно использовать ФЛП для того, чтобы притворяться маленькими.

"Ритейлеры, рестораны, оно может быть в разных формах", – перечислил Милованов.

  • Система не должна искажать правила игры на рынке, не создавать мотивации оставаться "в тени" или давать привилегии одним за счет других.

"Здесь действительно очень важно, чтобы поддержка была справедливой", – подытожил министр экономики.

ФЛП в Украине

ФЛП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже несколько лет количество физических лиц предпринимателей (ФЛП) колеблется около 2 млн. Как минимум половина из них – на упрощенной системе налогооблажения. Но далеко не все являюся настоящими предпринимателями.

В Украине планируют снизить ставки налогов с зарплат в рамках реформы, которую хотят провести в 2020 году.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Налоги в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
ФЛП
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