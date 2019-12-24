Уступки для самозанятых: Милованов сказал, для кого изменят налоги

Весной 2020 года Министерство экономики в рамках большой налоговой реформы собирается снова взяться за физлиц-предпринимателей.

Об этом сказал министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина". По его словам, у правительства еще нет единой концепции, но сам он выступает за максимальное упрощение по трем позициям.

Что предложил для ФЛП Милованов:

Минимально задевать самозанятых.

"Я не понимаю зачем им вообще регистрироваться, я бы хотел, чтобы они просто декларировали, сколько они заработали", – сказал министр.

Крупные компании не должно использовать ФЛП для того, чтобы притворяться маленькими.

"Ритейлеры, рестораны, оно может быть в разных формах", – перечислил Милованов.

Система не должна искажать правила игры на рынке, не создавать мотивации оставаться "в тени" или давать привилегии одним за счет других.

"Здесь действительно очень важно, чтобы поддержка была справедливой", – подытожил министр экономики.

ФЛП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже несколько лет количество физических лиц предпринимателей (ФЛП) колеблется около 2 млн. Как минимум половина из них – на упрощенной системе налогооблажения. Но далеко не все являюся настоящими предпринимателями.

В Украине планируют снизить ставки налогов с зарплат в рамках реформы, которую хотят провести в 2020 году.

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