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31 октября • обновлено в 12:15
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Сделают безработными 19 тысяч человек: в Кабмине проведут тотальную чистку сотрудников

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В Украине массово сократят работников районных госадминистраций (РГА). "Выставить на улицу" собираются сразу 18849 госслужащих.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, так правительство собирается повысить эффективность работы госорганов. Там проанализировали все функции РГА и выяснили, что их райадминистрации исполняют аж 111 по 11 направлениям. Исходя из этого и были составлены принципы сокращения сотрудников.

  • Часть функций дублируются с объединенными территориальными общины (ОТГ). Так произошло в процессе децентрализации (который затянулся). В регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.

  • Часть функций оказались устаревшими, неизмеримыми и неэффективными. Их ликвидируют.

  • Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

  • Часть функций объединяются.

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Дубилет говорит, что в правительстве готовят несколько шагов, чтобы смягчить удар по тем, кому предстоит уволиться.

  • Сотрудникам сделают предупреждения за 2 месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

  • Вместе со Службой занятости Кабмин работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента освобождения.

"Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а даже подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций – бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирования", – написал Дубилет.

  • К этому процессу привлечены профсоюзы. Через сеть своих региональных представительств они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

  • Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики в январе 2020 года Кабмин собирается запустить бесплатный курс по IT-грамотности для госслужащих. Это должно сделать их более конкурентными на рынке труда.

Дубилет добавил, что это болезненное, но необходимое решение. "Я считаю, что правительство должно проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось – возможно, через выборы. Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны", – подытожил министр.

Дубилет объявил о сокращении госслужащих

Дубилет объявил о сокращении госслужащих

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

В Украине в начале 2020 года в рамках системы eHealth появится сервис "электронный больничный".

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Тема
увольнение
Персона
Александр Дубилет
Место
Украина
Тег
чиновники
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Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
А так хорошо начиналось. Ездишь по городу за указанный счёт, возишь бумажки из одного здания в другое. Жизнь удалась. А тут бац. .. вот это поворот, твои функции не нужны. Добро пожаловать в капитализм и эффективность.
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Pollak John
Pollak John
эти лодыри в администрациях работать не пойдут . И в бизнес не пойдут .Они привыкли к власти и халяве .А посему их не так просто будет выгнать из кабинетов . Тем более что в верхах власти многие в этих администрациях заинтересованы .
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Ай какая забота о трутнях !!! А почему государство так не заботится о других трудящихся, уволенных по разным причинам ?? Пусть идут заложниками - их как раз не хватает....
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Круглов Владимир, прошу прощения, дворниками ... Гугл хулиганит...
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