В Украине проанализировали эффективность использования экологического налога

В Украине местные бюджеты получают 55% собранного экологического налога, однако эффективность расходования средств сильно отличается по регионам страны.

Области с наиболее высокой концентрацией промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы СО2, тратили на природоохранные мероприятия в 2017 году минимальные суммы, сообщает информационно-аналитическая площадка GMK Center.

В частности, Запорожская область израсходовала 0% от собранного эконалога, Луганская – 0,3%, Донецкая – 1,1%.

В то же время регионы со сравнительно благополучной экологической ситуацией расходовали по целевому назначению до 80% полученных средств: Тернопольская область – 70,2%, Черновицкая – 58,3%.

По итогам 2017 года Госказначейство сообщило об общих расходах местных бюджетов на охрану окружающей среды на сумму 2,6 млрд гривен. При этом, если взять данные статистического сборника "Бюджет Украины 2017" и просуммировать соответствующую статью расходов местных бюджетов, получается 189,2 млн гривен.

"Вероятно, Казначейство отображает использованные средства как расходы на охрану окружающей среды, тогда как местные бюджеты фактически направляют эти финансовые ресурсы на другие цели", – говорится в сообщении.

GMK Center

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд гривен налоговых платежей.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, заявили в Государственной фискальной службе.

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