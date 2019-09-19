В Украине появится новый газовый оператор: "Нафтогаз" раскрыл детали переговоров с РФ

На трехсторонних газовых консультациях в Брюсселе украинская сторона представила участникам переговоров будущего отдельного оператора ГТС Украины.

ООО "ОГТСУ" передал представителям РФ проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз" на странице в Facebook.

Уточняется, что со своей стороны "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинга).

Иллюстрация 24tv.ua

"Мы отмечаем заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условиях транспортировки газа украинской ГТС.

В частности, "Газпром" впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года", – добавляется в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердил разделение (анбандлинг) газового монополиста – НАК "Нафтогаз", что позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

По его словам, после того, как ей будет передана в управление газотранспортная система, пройдет достаточно долгое время, от трех до шести месяцев, пока Национальная комиссия регулирования энергетики будет лицензировать нового оператора. То есть, быстро переключить украинскую ГТС на новые европейские контракты, по словам Корсунского, просто невозможно.

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