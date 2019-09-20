В Украине появится электронный чек: "Слуга народа" приняла решение

Монобольшинство Верховной Рады 20 сентября во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1, который дает возможность продавцам при регистрации оплаты использовать смартфоны.

За него на вечернем заседании проголосовали 237 народных депутатов. При этом 237 голосов дала фракция "Слуги народа", еще 2 – от внефракционных депутатов. Другие фракции или воздержались, или голосовали против. (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Речь идет от возможности для продавцов отказаться от бумажных чеков и перейти на электронные.

"Во время подготовки ко второму чтению в Комитет поступило 412 предложений, из них были учтены 97. В частности, во время доработки продлен переходный срок для внедрения данного законопроекта, уменьшено штрафы и ряд других", – сказал с трибуны Рады первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Также в ходе обсуждения депутаты сказали, что электронный чек "ликвидирует монополию на рынке кассовых аппаратов".

Законопроект №1053-1 инициирует:

введение программных РРО (реестратор расчетных операций), которые дадут субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;

упрощение процедуры регистрации РРО – ее проведение средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов;

удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових услуг;

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО на сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 10 сентября проголосовала за законопроекты №1073 и №1053. Их приняли в первом чтении и за основу. Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на Совет национальной безопасности и обороны Украины в 157 раз.

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