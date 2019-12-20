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20 декабря • обновлено в 10:27
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В Украине ввели самую крупную монету: как она выглядит

4.2т
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Нацбанк Украины в пятницу, 20 декабря, ввел в оборот новую монету – номиналом 5 гривен. До этого наибольший номинал был 2 гривни.

Об этом сообщается на сайте НБУ. На оборотной стороне монеты изображена та же персона, что и на банкноте – Богдан Хмельницкий.

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Новые 5 гривен

Новые 5 гривен

Металлические 5 гривен будут иметь равное обращение с банкнотами этого номинала. Обменивать их не нужно. Однако постепенно НБУ выведет бумажные 5 гривен из оборота.

Следующее обновление в монетах, которыми пользуются украинцы, запланировано на 2020 год – это будет 10 гривен.

Причина вывода денег в том, что купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.

В Украине уже вывели из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также НБУ постепенно будет выводить из оборота монеты в 25 копеек.

Новые деньги

Новые деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
госденьги
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, Богдан Хмельницкий разве не зраднык?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_ Зепепупик, тогда ладно...
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Zhikharev Dmitry, он халявщик, а это на Oкраине то же, что Xepой.
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