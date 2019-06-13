В Украине повысят все выплаты: как разбогатеем с 1 июля

В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум для всех возрастных категорий.

К нему привязаны субсидии, минимальные пенсии, алименты, выплаты солдатам-срочникам и даже некоторые штрафы и налоговые льготы. Чтобы прожиточный минимум оставался на одном уровне, несколько раз в год его повышают дабы компенсировать рост цен в стране.

И до следующего пересмотра осталось всего несколько недель. OBOZREVATEL разобрался, кто и как разбогатеет благодаря грядущей индексации соцстандартов.

На кого и как повлияет новшество

Есть общий показатель прожиточного минимума (его, например, используют при расчете налоговой льготы или субсидии), а есть цифры для конкретной возрастной категории. Это связано с тем, что ПМ считают по стоимости потребительской корзины. И, разумеется, в корзине у 6-летнего ребенка будет другой набор товаров и услуг, чем у 65-летнего украинца. От этого и разница.

Общий показатель на данный момент составляет 1853 грн. Он действует еще с декабря прошлого года. С 1 июля его повысят до 1963 грн. В качестве примера: прожиточный минимум для ребенка до 6 лет увеличат с 1629 до 1699 грн, в то же время минимум для пенсионеров увеличат с 1497 до 1564 грн.

Прожиточный минимум в Украине Обозреватель

Выплаты военнослужащим. Украинские призывники имеют право на разовую выплату в размере двух прожиточных минимумов. К слову, именно эти деньги – основная статья расходов при проведении призыва. Еще несколько лет назад платили две минимальные зарплаты, но после ее двукратного повышения материальную помощь привязали к размеру двум ПМ.

Согласно закону, считается прожиточный минимум по состоянию на 1 января года, в котором украинца призывают на службу. Поэтому июльское повышение на срочников повлияет, а вот в декабре, когда прожиточный минимум для трудоспособного снова повысят, в двукратном размере от этой суммы увеличится и помощь. Так, в этом году призовники получают по 3842 грн, а в следующем – 4204 грн.

Пересчитают субсидии. В формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Причем учитывается тот размер ПМ, который был по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы. К примеру, при прожиточном минимуме в 1856 грн (действует на данный момент) и общем доходе на трех человек в 10 тыс. грн за коммуналку можно самостоятельно платить 1346 грн, а остальное покроет субсидия. Эта же семья с таким же доходом, но с прожиточным минимумом в 1963 грн (действует с 1 июля) должна заплатить уже 1273 грн.

Прожиточный минимум pixabay.com

Минимальные и максимальные пенсии повысят. Самые малообеспеченные украинцы получат прибавку до 67 грн. Согласно данным Пенсионного фонда, в апреле 2019-го меньше 1564 грн получали около 17% украинцев, а это около 2 млн человек. Все они могут рассчитывать на повышение. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями получат на 670 грн больше. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д. Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.

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Почему прожиточный минимум должен быть выше

Министерство социальной политики ежемесячно пересчитывает стоимость потребительской корзины с учетом инфляции. И по состоянию на апрель большинство выплат должно быть в два раза больше действующих. Так, фактический размер прожиточного минимума для работоспособного составлял 3639 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4177 грн), для детей до 6 лет - 3422 грн, для пенсионеров – 3094 грн.

Однако для того, чтобы уравнять эти значения, правительству придется найти источники дополнительных поступлений в бюджет. Таким может стать повышение минимальных зарплат. Для примера, после двукратного повышения минималки в прошлом году собственные поступления в Пенсионный фонд выросли на 47,2 млрд грн. Это позволило в октябре прошлого года "осовременить" большинство пенсий, а средняя пенсия с того момента выросла с 1,8 до 2,4 тыс. грн.

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