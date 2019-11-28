Украинцам пересчитают тарифы на электроэнергию: все, что стоит знать о новшестве

Минэкоэнерго Украины рассматривает возможность отказа от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, что может привести к росту цен на электричество уже в 2020 году.

Правда, будет отказ происходить постепенно, и в первую очередь скажется на крупных бытовых потребителях. Цена на тарифы же может существенно увеличиться. Как будет происходить повышение и сколько будем платить – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Минэкоэнерго рассматривает повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей.

Вторым этапом может стать рост цены и для остальных потребителей.

По оценкам энергетических экспертов, цена в платежках для населения вырастет на 20-30%.

Первый этап повышения

В первую очередь Минэкоэнерго рассматривает повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО, или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – рассказал глава ведомства Алексей Оржель.

Алексей Оржель УНИАН

По его словам, повышение тарифа до уровня II класса коснётся тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие. Речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил Оржель.

Второй этап

Как отметил Оржель, повышение тарифа для крупных бытовых потребителей, это лишь первый этап. Следующий, как считают эксперты по вопросам энергетики, коснется и остальных украинцев, которые потребляют гораздо меньшее количество электроэнергии.

"В принципе, это меры по постепенному переходу на рыночное ценообразование для населения. Это начало. Для населения и других льготников, кооперативы всякие. Мы, по сути, по классу напряжения – это вторая категория напряжения. До 500 кВт/ч – это малая часть населения.

А вот кооперативы скорее всего почти все переходят. В первую очередь это коснется именно кооперативов и тех, кто имеет электрокотлы", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире ObozTV отметила, что население недоплачивает за электроэнергию.

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И сразу прогнозируя недовольство украинцев, эксперт объяснила, что достаточно долгое время в Украине существует перекрестное субсидирование, когда бизнес и промышленные потребители, платят и за себя, и за население: "Это 40-50 млрд гривен в год. Эта система является несправедливой, это значит, что цена электроэнергии ложится в цену наших товаров, и люди все равно потом ее платят. Более справедливо, когда каждый будет платить сам за себя", – считает Бойко.

Еще дальше зашел энергетический эксперт Иван Надеин, он считает стратегически правильным, чтобы население платило больше, чем платит промышленность, таким образом это улучит экономическое развитие Украины.

"Тогда мы получим конкурентоспособные товары, энергосбережение и развитие экономики. Поэтому путь правильный. Единственное, что он не комплексный, половинчатый – только один класс населения хотят выровнять. Еще впереди реформа, надо понимать, что энергия все равно будет дорогой", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL, прогнозируя, что в случае сокращения объема ПСО, тарифы на электроэнергию возрастут на 20-30%.

Повышение тарифов на электроэнергию ТСН

В свою очередь энергоэксперт Юрий Корольчук, считает инициативу Оржеля абсолютно несправедливой. По его мнению, неправильно повышать цену для определенной категории людей, аргументируя это ничем неподкрепленными обвинениями.

"Там несколько странное обоснование относительно больших потреблений электроэнергии физическими лицами, которые на самом деле используют эти объемы для деятельности бизнеса. Если есть такие подозрения, то этим должны заниматься правоохранительные органы. А так получается, что человек обвиняет кого-то без оснований, а так делать нельзя", – сказал он.

Корольчук поясняет, что сейчас цена для всех потребителей не соответствует ситуации на рынке. Это означает, что производство электроэнергии обходится дороже, чем поставка его населению, и тариф скорее всего будет пересмотрен.

"Сейчас цена установлена ​​на уровне 90 коп. за 1 кВт/ч в случае, если потребляется до 100 кВт/ч электричества в месяц, и 168 коп. – если потребляется более 100 кВт/ч. Если брать экономически обоснованную цену, то тариф должен вырасти примерно до 140-160 коп. и 250 коп. в соответствии с объемами потребления.

И в будущем вообще не будет этой разницы в ценах, должен быть один средний тариф для всех, а уже поставщики электроэнергии должны формировать цену на условиях рынка. Например, компания закупила где-то большие объемы электроэнергии по более дешевой цене, в таком случае она может продать ее немного дешевле, при условии закупки каким-либо регионом большого объема электроэнергии", – рассказывает Корольчук.

Сколько заплатим

В Украине с 1 апреля 2015 года начался период двухлетнего роста тарифов на электроэнергию. В общем, до марта 2017 года цена для населения выросла более чем в два раза. Впрочем, в том же году цена зафиксировалась на уровне 90 коп за 1 кВт/ч за 100 кВт.

Такой она остается и по состоянию на конец ноября 2019 года. В случае, если Минэкоэнерго пойдет по пути, предложенному министром ведомства, уже в 2020 году тарифы возрастут на 20-30 процентов, считают энергоэксперты.

В среднем на одного человека может уходить 30кВт/час тока в месяц, если взять семью из двух взрослых и ребенка, это в среднем равно 90 кВт/ч, что подпадает под тариф 90 коп. за 100 кВт.

В таком случае семья заплатит 81 грн за месяц, но в случае повышения тарифа на 30%, – это уже обойдется в 105,3 грн. Более крупная сумма выйдет, если цены на электроэнергию установят на уровне экономично обоснованной – 185 коп за 1 кВт/ч и будет единой для всех пользователей, семья из трех человек за 90 кВт/ч заплатит 166 грн.

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