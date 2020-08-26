В Украине повысят пенсионный возраст в 2021-м для женщин

В Украине с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст повысят с 59,5 до 60 лет. Следующий пересмотр этого показателя пока что не планируется.

Об этом говорится в законе "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании". Законом №0972 право женщин выходить на пенсию раньше мужчин предлагали сохранить, однако Верховная Рада этот документ отменила.

Отметим, как ранее заявляла министр соцполитики Марина Лазебная, в Кабмине работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше. Например, разрешить делать это тем, кто уже заработал 40 лет стажа.

При этом воспользоваться таким правом смогут только те, кто начал работать раньше 20 лет и имеет непрерывный стаж.

К слову, украинцы, которые на время карантина временно остались без работы или лишились части зарплаты, в будущем могут получить более низкую пенсию. Так, в формуле расчета пенсий учитывается как стаж, так и размер заработной платы. Если на время карантина потерять работу на несколько месяцев или получать более низкую зарплату, в будущем это повлияет и на размер пенсионной выплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

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