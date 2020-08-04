В Украине повысили цены на газ для населения: сколько будем платить

Юрий Сергиенко Рынки и компании 23:15, 4.08.2020

НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на газ в августе. Теперь она будет составлять 3,24 грн/куб.м.

Таким образом стоимость голубого топлива выросла на 0,27 грн. Новая цена указана с учетом НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный", сообщается на сайте компании.

Отмечается, что рост связан с тем, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного сезона.

"С завершением действия режиме регулируемых цен (ПСО) компания буде публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале месяца потребления", – подчеркнули в компании.

В "Нафтогазе" добавили, что тариф "Месячный" является первым, который компания предлагает своим клиентам: "Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа перестали регулировать тариф на газ для населения. Постепенно это приведет к подорожанию голубого топлива. Кроме того, уже в следующем месяце можно будет выбирать поставщика.

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