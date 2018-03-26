В Украине повысили тарифы на электроэнергию: стало известно кому

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) на второй квартал 2018 года на 2,1-9,1%.

Тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 грн/кВт-ч без НДС, передает УНИАН.

В частности, для предприятий, которые подключены к сетям "Киевэнерго" стоимость электроэнергии выросла на 6,6% – до 1,72 грн/кВт-ч, "Одессаоблэнерго" – на 6,9% – до 1,79 грн/кВт-ч, "Хмельницкоблэнерго" – на 7,9% – до 1,85 грн/кВт-ч и "Энергия-Новый Роздол"– на 9,1% – до 2,17 грн/кВт-ч.

При этом тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч.

В частности, тариф для абонентов "Винницаоблэнерго" увеличился на 4,8% – до 2,36 грн/кВт-ч, "Закарпатьеоблэнерго" на 3% – до 2,39 грн/кВт-ч и "Черниговоблэнерго" на 4,3% – 2,39 грн/кВт-ч.

Наибольший рост тарифов в группе потребителей второго класса напряжения (7,5%) произошел для компаний, которые подключены к сетям компании "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).

Как сообщал "Обозреватель", в расчетах НКРЭКУ говорится, что тарифы на электроэнергию для украинцев должны быть на 49% выше.