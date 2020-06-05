В Украине повысили налоги с продажи машин и квартир: сколько теперь заплатим

В Украине увеличили налоги на продажу третей машины или квартиры с 5 до 18%. Кроме этого, необходимо заплатить военный сбор. То есть в сумме за третью машину нужно отдать 19,5%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера, если за календарный год вы продали третье авто (или квартиру) стоимостью миллион гривен, по старым правилам должны были заплатить 50 тысяч налога и 15 тысяч военного сбора, по новым же придется отдать 180 тысяч налога и те же 15 тысяч сбора.

Какие налоги пересмотрели:

рентный платеж на железную руду – с 8 до 10%;

налог на третью продажу квартиры или третью машину за год – с 5 до 18%;

акциз на электронные сигареты – до 24,2 грн за пачку.

Таким образом, за продажу первого объекта недвижимости или авто можно не платить налог, за второй объект – 5% (плюс 1,5% военного сбора), а за третью – уже 18%.

"Напоминаем, что при продаже автобуса или грузовика взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в календарном году", – отметили в Министерстве внутренних дел.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за свои квартиры и дома за прошлый год. Платить нужно за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.

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