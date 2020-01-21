В Украине потребовали ввести новые пошлины на российский дизель

Украинские производители нефтепродуктов потребовали ввести дополнительные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ, произведенные в России.
Они заявили, что российские производители получают нечестные преимущества, так как из бюджета РФ им возмещают часть расходов на производство и экспорт продукции. Об этом говорится в заявлении "Укртатнафти", "Укрнафти" и "Укргазвидобування", опубликованном во вторник, 21 января, на сайте "Укртатнафти".
"Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу – 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Беларуси, Литвы, Польши", – сказано в сообщении.
Компании просят у Минэкономики Украины установить пошлину на субсидированный импорт по ставке 8,46%. Они заявили, что это не приведет к росту цен, поскольку кроме российских поставщиков есть еще импорт из Беларуси, Литвы, Польши, а также украинское производство и поставки по морю.
"Введение пошлин приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов", – заявили в компаниях.
Согласно решению СНБО, до июля 2020 года поставки нефтепродуктов в Украину из одного источника не должны превышать 30% от всего объема.
Российский дизель
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Тогда эксперты заявили, что Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.
Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.
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