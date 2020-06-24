В Украине после ослабления карантина выросла торговля: появились данные Госстата

Товарооборот в розничной торговле в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем вырос на 15%.

При этом по сравнению с маем 2019 года он упал на 3,1%. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики.

Какие области впереди

С начала года (с января по май) товарооборот в розничной торговле составил 434,5 млрд гривен. Это на 3,1% больше, чем в такой же период 2019 года.

Оборот предприятий розничной торговли за первую половину 2020 составил 319 млрд гривен. Это на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Отдельно за май товарооборот составил 69 млрд гривен, что на 12% больше, чем в апреле.

Больше торговля выросла в Волынской, Днепропетровской и Запорожской областях (+8-10%), и в Киевской – на 11,6%.

А вот в Закарпатской товарооборот упал на 12%, а в Черновицкой – на 9,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская промышленность за май упала на 12,2%. Таким образом из началу 2020 года падение в промышленности уже составил 8,7%.

В Украине в I квартале 2020 реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%.