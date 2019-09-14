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14 сентября • обновлено в 15:21
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В Украине вырастет минималка и прожиточный минимум: названа сумма

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Министерство финансов Украины спрогнозировало в 2020 году рост минимальной зарплаты до 4723 грн, и прожиточного минимума для трудоспособных граждан до 2102 грн с 1 января.

Об этом говорится в письме Минфина с разъяснениями для местных органов власти, передает "Дебет-кредит".

"Минималка" в 2020 году планируется в размере 4723 гривен.

В Украине вырастет минималка и прожиточный минимум: названа сумма

"Дебет-кредит"

А прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января должен составлять 2102 гривен, с 1 июля – 2197 грн, с 1 декабря – 2270 грн.

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В Украине вырастет минималка и прожиточный минимум: названа сумма

"Дебет-кредит"

В Украине вырастет минималка и прожиточный минимум: названа сумма

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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Темы
Зарплаты в Украине Социальные выплаты
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На Украине резко вырастет минималка и жестко прожиточный миниум
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