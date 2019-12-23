В Украине иностранцам упростят работу с банками: каким образом

В Кабмине собрались смягчить условия пребывания иностранцев в Украине. В частности, им упростят открытие счетов в банках.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, они сталкиваются с множеством проблем, которые в конечном итоге мешают им инвестировать в страну.

"Счета в украинских банках иностранцам открываются сложно и не всегда. Это настолько зарегулированное вопросы, часто банки предпочитают с этим вообще не связываться", – объяснил Дубилет.

По его мнению, если решить этот вопрос, то украинская банковская система получит дополнительные ресурсы. "Теоретически для иностранцев (не только тех, кто в Украине) можно сделать открытие счетов полностью дистанционным (с помощью сервисов вроде Equifax). Украинская экономика от этого сильно бы выиграла", – написал министр.

Также Дубилет предлагает дать возможность иностранным гражданам оставаться в Украине больше, чем на 90 дней, а также упростить получение разрешений на работу или учебу. Еще одна трудность, которую предлагают решить – очные визиты в госорганы. По словам министра, это можно делать и при помощи электронных сервисов.

"На этом список проблем далеко не заканчивается. Конечно, просто на перечислении мы не остановимся. Вместе с МИД, Госмиграционной службй и Минцифрой готовим предложения", – сообщил Дубилет.

Украина упросит условия для иностранцев

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в среду, 4 декабря, зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

В Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

Кабинет министров планирует обязать чиновников отвечать на вопросы граждан через мессенджеры, а не требовать письменных запросов.

Украинцам разрешат получать зарплату на карточку любого удобного им банка, а не только того, в котором открыт "зарплатный проект" их фирмы или организации.

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