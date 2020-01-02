В Украине поменяют правила выхода в декретный отпуск: что предложили в Раде

В Верховной Раде хотят дать возможность членам семей, в которых есть маленький ребенок, периодически пользоваться декретным отпуском матери, чтобы она могла выходить на работу.

Так называемый "трансфертный отпуск" позволит матерям периодически работать по специальности, чтобы не терять профессиональных навыков. Законопроект об этом сейчас готовит парламент, сообщила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы готовим свою позицию по отпускам. Там есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга", – рассказала Третьякова.

По ее словам, это необходимо в тех случаях, если матери хотят сохранить профессиональные навыки. "Это нужно, чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск", – отметила депутат.

Также "трансфертный декретный отпуск" может быть использован и для того, чтобы вся семья могла побыть с новорожденным в самый ранний период его жизни.

"Три года – это очень большой срок, поэтому дать возможность семье менять того, кто ухаживает за ребенком или дать возможность семье побыть вместе, когда родился новый человек – это то, чего хочется достичь", – добавила Третьякова.

Уход за ребенком

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс – в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

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