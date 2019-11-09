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9 ноября • обновлено в 18:11
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В Украине поменяют правила для заробитчан: что готовят в Раде

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В Украине хотят запретить брать средства за трудоустройство за границей. Кроме того, выдвигается целый ряд требований к рекрутинговым компаний.

Об этом говорится в проекте закона, разработанного "Слогой народа". Документ предлагает сразу несколько важных нововведений. По данным исследования Research&Branding Group, 5,1 миллиона украинцев хотят уехать из страны на заработки. Не считая нескольких миллионов человек, которые уже работают в Польше, Чехии и других странах ближнего зарубежья.

В Украине поменяют правила для заробитчан: что готовят в Раде

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  • Агентство не будет брать деньги с соискателя. Все расходы берет на себя работодатель, который и ищет человека;

  • Если же компания попробует требовать деньги, то ее оштрафуют — от 34 до 50 тысяч гривен;

  • Компания-посредник обязана предоставить трудовой договор на понятном для работника языке (украинском или русском, по желанию). Также она должна предоставить договор о сотрудничестве с потенциальным работодателем;

  • Посредник обязан рассказать соискателю абсолютно всю необходимую информацию — формат будущей работы, условия проживания, наличие каких-либо международных договоров между Украиной и страной пребывания;

  • Регистрация фирм-посредников (рекрутеров) перейдет на заявительный принцип. Это должно упростить сложную систему идентификации компаний;

  • В ситуации, когда соискатель приезжает на место работы, а условия не соответствуют его ожиданиям — то он не обязан там работать.

К примеру, в июне 2017 года фирма "КСД плюс" в Киеве брала за трудоустройство 300 евро, а сроки отправления людей на работу откладывались. В итоге в офисе компании и вовсе перестали отвечать на звонки. После того, как закон вступит в силу, провести такую уловку они не смогут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что у украинцев, находящихся за рубежом более 60 дней, может сохраняться право на получение субсидии.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
заробитчане работа
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