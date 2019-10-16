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16 октября • обновлено в 13:15
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Украинцам еще раз снизят цену на газ: какой установлен тариф

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Цена на газ для населения Украины в октябре 2019 года снизилась на 4,9% (или на 220 грн) по сравнению с той, которая была в сентябре. Теперь тысяча кубометров стоит 4273 грн.

Конечная стоимость будет также включать цену за доставку газа к потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". В целом с апреля 2019 года цена топлива для населения снизилась на 32%.

Там добавили, что украинцы будут платить за газ меньше, чем он стоит на европейском рынке. Там цены уже существенно увеличились, но регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.

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"По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретен газовый запас при этом сохраняется на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены. При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет полном объеме", – уточнили в "Нафтогазе".

Украинцам еще раз снизят цену на газ: какой установлен тариф

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 года введут в действие новый расчет тарифа на газ. Максимальная цена будет зависеть от промышленной стоимости для "Нафтогаза".

Накануне отопительного сезона украинцы массово получают уведомления о прекращении газоснабжения от операторов системы распределения (облгазсбыты). Те требуют погасить просроченную задолженность.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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