В Украине поменяется цена на газ для населения: какое принято решение

С 1 января 2020 года в Украине поменяется цена на газ для населения – его будут продавать по "промышленным" тарифам.

Об этом сказал директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович во время Украинского газового форума, передает "РБК-Украина". По его словам, сейчас "Нафтогаз" не определяет цену голубого топлива для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", – отметил Рабинович.

Он добавил, что так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается повышение стоимости дизельного топлива, сжиженного и природного газа, что совсем скоро отобразится на ценах на заправках и в коммунальных платежках украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Антимонопольный комитет обвинил НАК "Нафтогаз" в том, что компания продает украинцам газ, который они смогут использовать зимой, по завышенным ценам.

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