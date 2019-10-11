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11 октября • обновлено в 13:23
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/ Рынки и компании

В Украине поменяется цена на газ для населения: какое принято решение

31.2т Читать материал на украинском

С 1 января 2020 года в Украине поменяется цена на газ для населения – его будут продавать по "промышленным" тарифам.

Об этом сказал директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович во время Украинского газового форума, передает "РБК-Украина". По его словам, сейчас "Нафтогаз" не определяет цену голубого топлива для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", – отметил Рабинович.

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Он добавил, что так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза".

В Украине поменяется цена на газ для населения: какое принято решение

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается повышение стоимости дизельного топлива, сжиженного и природного газа, что совсем скоро отобразится на ценах на заправках и в коммунальных платежках украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Антимонопольный комитет обвинил НАК "Нафтогаз" в том, что компания продает украинцам газ, который они смогут использовать зимой, по завышенным ценам.

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Темы
Цена на газ Рынок газа
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Недавно российские и украинские блогеры сравнили цены в России (Ростове) и на Украине, и оказалось, что, например, цены на картошку, хлеб и макароны на Украине почти в 2 раза выше, при том что зарплата в 2-3 раза ниже. А цена на газ в России в 12 раз ниже от украинской... Скачите выше, цены майданские...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Мыкола Пыпыско, за то скакали на муйдане))) я про это еще года 2 назад тут писал
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора этот Нафтогаз сжечьтнахрен,почему украинцы должны платить за свой собственный газ по рыночным ценам??тот газ что дают людям он низкоколорийный и горит с жёлтым цветом он не годиться для промышленности так на каких основаниях они его считают как промышленный???нужно на них в суд подавать за мошенничество
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Артеллерист Моня, а тебе ли не пофиг? ты же там панские толчки драишь свидомит, вот сиди или там стой)))) и драй))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а зачем вам Хаз? вон там на ваших пропагандистских ресурсах показали свиноферму, отапливаемую свиным же гумном - вот оно будущее цеевропейцев))))
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