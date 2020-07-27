В Украине погасили задолженность по зарплате перед шахтерами. коллаж Обозревателя

Украинским шахтерам полностью выплатили долги по зарплате. Объем средств, направленных из бюджета за первое полугодие этого года составил 3 млрд грн.

Об этом во время брифинга сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец в понедельник, 27 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты почти 3 млрд грн. Долги, которые остались, а это чуть больше 200 млн грн, будут возвращаться за счет реализации угольной продукции", – сказала Буславец.

Она добавила, что Минэнерго урегулировало ситуацию с перебоями работы шахт, из-за которой их работники не получали денег.

"Во-первых, мы обновили прогнозный баланс и, как следствие, топливный баланс, что позволило понять, сколько угля нужно тепловой генерации, какой рынок сбыта будет у наших угольных предприятий. Вторым шагом Минэнерго инициировало и Кабмин принял правительственное распоряжение о приоритете использования отечественного угля национальными ТЭС, чтобы обеспечить гарантированный сбыт угля", – подытожила Буславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что в государственных шахтах почти нет проблем с долгами по зарплатам.

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