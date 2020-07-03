В Украине подскочили цены на помидоры: названа новая стоимость

В Украине резко выросли цены на помидоры. Причем подорожали как черри и чёрные томаты, так и обычные красные сорта.

Причина в том, что из-за ухудшения погодных условий их стало сложнее собирать. А вот спрос на овощи остается достаточно высоким, говорится в сообщении EasyFruit. Эксперты отмечают, что цены выросли на весь ассортимент тепличных томатов.

Сколько стоят помидоры

круглые красные – 20-25 грн/кг;

розовые – около 24 грн/кг;

жёлтые – 26 грн/кг;

чёрные – 32-33 грн/кг;

черри – 35-40 грн/кг (мелкий опт).

"Цены варьировались в зависимости от тары и качества параметров. К примеру отдельные позиции томатов черри продавались по 30 грн/кг, а за другие продавцы просили до 45 грн/кг. При отгрузке продукции из хозяйства, помидоры можно было купить в среднем на 1-3 грн/кг дешевле", – сказано в публикации.

Там добавили, что цены на огурцы в среднем держатся на уровне 12 грн/кг. Также продавцы привезли на рынки заметно больше баклажанов и разных видов перца, однако их цены все равно осталась на сравнительно высоком уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на киевских рынках значительно подешевела черешня. Цены по сравнению с началом июня в среднем снизились более чем вдвое – с 200 до 65-85 гривен за килограмм.

В Украине заметно снизились цены на картофель – до 9-10 грн/кг на оптовых и мелкооптовых рынках.