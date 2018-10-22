В Украине подорожают телефонные звонки: названа дата

В Украине с 1 ноября вступят в силу новые предельные тарифы на стационарную телефонную связь.

Об этом напомнила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации на своем сайте. Это будет первая волна подорожания услуги.

"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года № 488 "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решение НКРСИ от 28 ноября 2017 года № 606" и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года под № 1125/32577", – сказано на сайте регулятора.

В НКРСИ также отметили, что публикация обновленных предельных тарифов состоится 30 октября в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

Как сообщал OBOZREVATEL, для населения в городе тариф вырастет на 17%, а в селах - на 18,8%.