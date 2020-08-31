В Украине картофель подорожал, несмотря на сбор урожая

Ярослав Маркин Рынки и компании 13:19, 31.08.2020 Обновлено: 13:37, 31.08.2020

В Украине несмотря на сезон сбора урожая подорожал картофель – в среднем за неделю на 1 грн/кг. А цена помидор выросла на 2-5 грн/кг.

Также подорожали морковь и свекла. Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit.

"Подешевевший неделей ранее томат снова поднялся в цене. Несмотря на активную уборку урожая на приусадебных участках, увеличилась цена картофеля. Подорожали также свекла и морковь. Продолжает расти цена на цветную и пекинскую капусту. Снижались цены на огурец, редис, кабачок и брокколи. Снова снизилась цена на подорожавшие ранее, укроп и петрушку", – сказано в сообщении.

Как поменялись цены с 21 по 28 августа (грн/кг):

  • картофель – было 4-7, стало 5-8;

  • капуста белокочанная – было 3-4, стало 2,5-5;

  • морковь – было 4-5, стало 3-5,50;

  • помидоры грунтовые – было 5,8, стало 5-11;

  • баклажан – было 6-8, стало 6-11.

Как поменялись цены на фрукты и ягоды

Эксперты проекта отметили, что в Украине подешевели бахчевые и яблоки. Также продолжили расти цены на на груши.

"Подорожал также виноград, персики и нектарины. Наибольший рост цен за неделю показала голубика – цена на ягоду выросла на 80-90 грн. за кг. Появился в продаже кизил по цене 60-65 грн. за килограмм", – говорится в публикации.

Как поменялись цены на овощи и фрукты у оптовиков
east-fruit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

В России задержали "шпиона украинского ГУР"

Разумков категорически ответил на идею Фокина об амнистии террористов

Лукашенко стал героем мемов после нового фото с автоматом

Коронавирусом в Украине заразились более 121 тысячи: статистика Минздрава на 31 августа

На стороне зла, лжи и мракобесия