В Украине картофель подорожал, несмотря на сбор урожая

В Украине несмотря на сезон сбора урожая подорожал картофель – в среднем за неделю на 1 грн/кг. А цена помидор выросла на 2-5 грн/кг.

Также подорожали морковь и свекла. Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit.

"Подешевевший неделей ранее томат снова поднялся в цене. Несмотря на активную уборку урожая на приусадебных участках, увеличилась цена картофеля. Подорожали также свекла и морковь. Продолжает расти цена на цветную и пекинскую капусту. Снижались цены на огурец, редис, кабачок и брокколи. Снова снизилась цена на подорожавшие ранее, укроп и петрушку", – сказано в сообщении.

Как поменялись цены с 21 по 28 августа (грн/кг):

картофель – было 4-7, стало 5-8;

капуста белокочанная – было 3-4, стало 2,5-5;

морковь – было 4-5, стало 3-5,50;

помидоры грунтовые – было 5,8, стало 5-11;

баклажан – было 6-8, стало 6-11.

Как поменялись цены на фрукты и ягоды

Эксперты проекта отметили, что в Украине подешевели бахчевые и яблоки. Также продолжили расти цены на на груши.

"Подорожал также виноград, персики и нектарины. Наибольший рост цен за неделю показала голубика – цена на ягоду выросла на 80-90 грн. за кг. Появился в продаже кизил по цене 60-65 грн. за килограмм", – говорится в публикации.

Как поменялись цены на овощи и фрукты у оптовиков east-fruit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.