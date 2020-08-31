В Украине картофель подорожал несмотря на сбор урожая.
В Украине несмотря на сезон сбора урожая подорожал картофель – в среднем за неделю на 1 грн/кг. А цена помидор выросла на 2-5 грн/кг.
Также подорожали морковь и свекла. Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit.
"Подешевевший неделей ранее томат снова поднялся в цене. Несмотря на активную уборку урожая на приусадебных участках, увеличилась цена картофеля. Подорожали также свекла и морковь. Продолжает расти цена на цветную и пекинскую капусту. Снижались цены на огурец, редис, кабачок и брокколи. Снова снизилась цена на подорожавшие ранее, укроп и петрушку", – сказано в сообщении.
Как поменялись цены с 21 по 28 августа (грн/кг):
картофель – было 4-7, стало 5-8;
капуста белокочанная – было 3-4, стало 2,5-5;
морковь – было 4-5, стало 3-5,50;
помидоры грунтовые – было 5,8, стало 5-11;
баклажан – было 6-8, стало 6-11.
Эксперты проекта отметили, что в Украине подешевели бахчевые и яблоки. Также продолжили расти цены на на груши.
"Подорожал также виноград, персики и нектарины. Наибольший рост цен за неделю показала голубика – цена на ягоду выросла на 80-90 грн. за кг. Появился в продаже кизил по цене 60-65 грн. за килограмм", – говорится в публикации.
Как поменялись цены на овощи и фрукты у оптовиков east-fruit.com
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.
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