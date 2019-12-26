"Укртелеком" поднимет цены на свои услуги: сколько будем платить

"Укртелеком" с января 2020 года повысит плату на услуги стационарной телефонной связи на 18-24 грн (20-24%).

Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, передает "Интерфакс-Украина". Кроме того поднимется плата за услуги доступа в интернет, услуги международной телефонной связи и некоторые другие.

"Например, тариф "Домашний Безлимитный", что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов. Тариф "Домашний Базовый" (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф "Простой" – с 67,10 до 73,81 грн в месяц", – пояснил он.

Какие еще услуги подорожают

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 грн до 61,51 грн. Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 грн до 67,10 грн.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2019 года увеличится с нынешних 44,74 грн до 49,21 грн. Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 грн до 53,68 грн.

За спаренный телефонный аппарат, установленный в коммунальной квартире, максимальная абонплата для населения без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 22,37 грн до 24,60 грн.

Максимальная абонплата за параллельные телефонные аппараты, установленные у разных абонентов (с каждого абонента) без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 33,55 грн до 36,91 грн. За аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей максимальная абонплата увеличится с 36,60 грн до 46,26 грн.

Связь подорожает

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз цены на разговоры по стационарным телефонам повысились 1 ноября 2018 года – на 14%.

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