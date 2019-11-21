Цены на отопление могут взлететь: чего ждать украинцам

После отмены постановления о граничных ценах на тепло и горячую воду, в большинстве регионов Украины могут подняться тарифы.

А вот насколько – будет зависеть от многих факторов, в том числе, и от вопроса с транзитом российского газа. Об этом говорится в публикации "Сегодня". Ограничения сняли после жалоб коммунальщиков на то, что они ставили под угрозу отопительный сезон-2019/2020.

По их словам, местным бюджетам пришлось бы покрывать разницу между реальным и предельным тарифом (порядка 7 млрд грн), а для большинства городов это было бы непосильным. Теперь рост тарифов ничто не сдерживает.

"Эксперты не сомневаются, что в ближайшее время тарифы на тепловую энергию (а следовательно, на отопление и горячую воду) будут расти. Причем насколько сильно – пока неизвестно. Они отмечают, что порядка 80% в структуре "теплых" тарифов – это стоимость газа. А какой она будет после Нового года, предугадать сложно", – сказано в публикации.

Издание цитирует мнение эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева. По его словам, с 1 января может произойти кратный рост цен на газ. Дело в том, что с 1 января заканчивается действие спецобязательств для "Нафтогаза". Цены должны стать рыночными и определяться импортным паритетом. При этом нет никаких гарантий, что цены в Европе не взлетят вверх ввиду возможной газовой войны с Россией из-за транзита. "Поэтому теплокоммунэнерго сегодня в раздумьях: какую цену газа закладывать в тариф?" – объяснил Рябцев.

Издание допускает, что коммунальщики, чтобы не шокировать население резким повышением тарифов, будут делать это постепенно.

Тарифы на отопление

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины отменил ограничение на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Недавно глава Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что в Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс.

Ранее в Раде раскритиковали требования предприятий по тарифам на электроэнергию.

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