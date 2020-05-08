В Украине подешевело горючее: сколько стоят бензин и дизель на АЗС

На украинских АЗС продолжает дешеветь горючее. Так, сети Sun Oil, Marshal и Motto снизили цены на бензин и дизельное топливо в пределах от 30 коп./л до 1 грн/л.

А в некоторых областях снижение цен было еще больше. Об этом говорится в мониторинге цен "Консалтинговой группы А-95", сообщил сайт ТСН.

В Украине упали цены на бензин

Сеть АЗС Sun Oil в ряде областей в четверг, 7 мая, снизила цены дизтоплива на 1 грн/л, в Одесской – на 1,2 грн/л, а в Хмельницкой – на 1,5 грн/л. Цена ДТ в этой сети в зависимости от региона колеблется в пределах 16,99 грн/л - 18,50 грн/л. Средняя же цена по сети составляет 17,91 грн/л.

Цены на бензин Sun Oil снизила в пределах 50 коп/л - 1 грн/л. Средняя по стране цена А-92 в этой сети опустилась до 18,14 грн/л, А-95 – в 19,14 грн/л.

В тот же день снизила цены и сеть Marshal. Бензин подешевел на 40 коп./л, до 17,50 и 18,50 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на ДТ снижена на 30 коп./л, до 17,50 грн/л.

Моttо опустила цены на ДТ, в частности в Донецкой области на 1 грн/л, до 18,98 грн/л, в столичном регионе цены остались на прежнем уровне – 17,38 грн/л.

Сейчас средние цены на топливо следующие:

А-95 Премиум – 23,41 грн/л (+0,01);

А-95 – 21,88 грн/л (-0,03);

А-92 – 20,88 грн/л (-0,03);

ГП – 21,33 грн/л (-0,04);

Газ – 8,22 грн/л (0,02).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подешевело горючее. На АЗС в Киеве бензин А-95 можно купить за 17,95 грн/л, а дизельное топливо – за 16,95 грн/л.

В Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

Если цены на нефть продержатся на низком уровне еще месяц, то стоимость топлива на АЗС Украины может упасть до 16 грн за литр бензина А-95 и до 14 грн за литр дизеля.

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