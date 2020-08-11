В Украине начали дешеветь бензин и дизель

Цены на бензин в Украине, повышавшиеся на прошлой неделе, остановили рост, а кое-где даже начали снижаться. Правда, совсем немного – на 1-5 коп./л.

По мнению экспертов, у этого есть две причины: стабилизация цен в оптовых закупках и дальнейшее укрепление курса гривни. Об этом говорится в публикации "Сегодня".

Средняя цена топлива на АЗС Киевской области во вторник, 11 августа: А-95 – 23,72 грн./л., А-92 – 22,72 грн./л., ДТ – 22,47 грн./л.

"Сейчас трейдерам невыгодно повышать цены, так как у тех, кто их повысит, сразу сократятся объемы продаж. А продажи резко выросли из-за высокого сезона, можно заработать не на марже, а на обороте. Дополнительным фактором стало то, что украинские продавцы топлива за июль и начало августа не повысили цены в рознице", – объяснил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 по 31 июля 2020 года розничные цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в среднем выросли на 75 коп/литр. Некоторые операторы подняли цены на 1-2,5 грн.