В Украине пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

В Украине с 1 марта пенсионерам поднимут пенсии. В Минсоце уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров.

Это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров, пишет "Сегодня". Материал объясняет, кто может рассчитывать на индексацию и на сколько.

Кому увеличат пенсию

На индексацию пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсии были назначены по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии).

Кому пенсию пересчитывать не будут

Не пересчитают пенсии:

госслужащим;

научным работникам;

помощникам народных депутатов;

получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн);

получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.);

получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня – 1644 грн). По данным Пенсионного фонда, таких людей 0,7% или 51 тыс. чел.

Повышение пенсии в Украине

В то же время в законе есть оговорка: если окажется, что после индексации пенсия госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, ее автоматически пересчитают. Но пенсионер имеет право в любое время вернуться на "старую" пенсию.

Также не могут рассчитывать на индексацию получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий. Для последних автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

Ожидается, что повышение пенсии в марте 2020 года составит около 11%.

Кому сколько добавят

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3401 грн (+337 грн).

А вот как могут увеличиться другие средние пенсии:

по инвалидности – сейчас 2641 грн, будет 2931 грн (+290 грн);

по потере кормильца – сейчас 2916 грн, будет 3236 грн (+320 грн);

по выслуге лет – сейчас 4500 грн, будет 4905 (+495 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

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