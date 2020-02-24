В Украине пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

В Украине с 1 марта пенсионерам поднимут пенсии. В Минсоце уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров.
Это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров, пишет "Сегодня". Материал объясняет, кто может рассчитывать на индексацию и на сколько.
Кому увеличат пенсию
На индексацию пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсии были назначены по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии).
Кому пенсию пересчитывать не будут
Не пересчитают пенсии:
госслужащим;
научным работникам;
помощникам народных депутатов;
получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн);
получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.);
получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня – 1644 грн). По данным Пенсионного фонда, таких людей 0,7% или 51 тыс. чел.
Повышение пенсии в Украине
В то же время в законе есть оговорка: если окажется, что после индексации пенсия госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, ее автоматически пересчитают. Но пенсионер имеет право в любое время вернуться на "старую" пенсию.
Также не могут рассчитывать на индексацию получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий. Для последних автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.
Ожидается, что повышение пенсии в марте 2020 года составит около 11%.
Кому сколько добавят
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3401 грн (+337 грн).
А вот как могут увеличиться другие средние пенсии:
по инвалидности – сейчас 2641 грн, будет 2931 грн (+290 грн);
по потере кормильца – сейчас 2916 грн, будет 3236 грн (+320 грн);
по выслуге лет – сейчас 4500 грн, будет 4905 (+495 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на OBOZREVATEL.